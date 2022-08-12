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Огненный смерч засняли на видео

Источник:
Sibnet.ru
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Огненный смерч возник в округе Лос-Анджелеса на месте обширного лесного пожара — это явление сняли на видео.

Огненные торнадо, иногда называемые «огненными дьяволами» или «фаернадо», возникают, когда отдельные очаги горения соединяются в один обширный.

Воздух над ним сильно нагревается и начинает подыматься вверх. В этот процесс втягиваются холодные воздушные массы, прибывающие с периферии горения. Они еще сильнее раздувают пламя.

Сильный пожар стал распространяться на северо-западе округа Лос-Анджелеса в среду. К десяти вечера огонь охватил 60,7 гектара земли. Возгорание ликвидировали более 200 сотрудников противопожарной службы.

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Топ комментариев

PA3OPBY

Рабом, даже нет - содержанкой со всеми вытекающими.

Dicky

А как поднимутся цены после такого повышения буквально на все.Особенно ЖКХ

nicollaich

Тяжело быть сателитом омериги.

pepelmetal

Тоесть латвия, покупая Российский газ, получается спонсор страны спонсора терроризма ? Ой как неудобно...