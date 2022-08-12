Огненный смерч засняли на видео

Огненный смерч возник в округе Лос-Анджелеса на месте обширного лесного пожара — это явление сняли на видео.

Огненные торнадо, иногда называемые «огненными дьяволами» или «фаернадо», возникают, когда отдельные очаги горения соединяются в один обширный.

Воздух над ним сильно нагревается и начинает подыматься вверх. В этот процесс втягиваются холодные воздушные массы, прибывающие с периферии горения. Они еще сильнее раздувают пламя.

Сильный пожар стал распространяться на северо-западе округа Лос-Анджелеса в среду. К десяти вечера огонь охватил 60,7 гектара земли. Возгорание ликвидировали более 200 сотрудников противопожарной службы.