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Доллару предсказали возвращение скачков курса

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Стабильность курса доллара к рублю может быть нарушена в ближайшее время, спрогнозировал главный аналитик финансового супермаркета «Банки.ру» Богдан Зварич. По его оценке, ожидается возвращение резких колебаний валютного курса.

По его словам, сейчас доллар стоит 60 — 60,7 рубля, однако в случае «пробития» данного интервала быстрая корректировка курса станет неизбежной, передает «Прайм». При этом важно, в какую сторону двинется доллар.

Так, если состоится подъем выше 60,7 рубля, то пара доллар попытается закрепиться в районе 62 — 64 рубля. Если доллар опустится ниже 60 рублей, то его целью станут июньские максимумы в районе 55 рублей.

При сценарии подорожания доллар может резко перейти к восстановлению на фоне стабилизации доходов от экспорта и импорта и установления баланса, спрогнозировал эксперт.

В настоящее время рубль продолжает поддерживать положительное сальдо торгового баланса и внушительный доход, который компании получают от экспорта. Однако ситуация в любой момент может поменяться.

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PA3OPBY

Рабом, даже нет - содержанкой со всеми вытекающими.

Dicky

А как поднимутся цены после такого повышения буквально на все.Особенно ЖКХ

nicollaich

Тяжело быть сателитом омериги.

pepelmetal

Тоесть латвия, покупая Российский газ, получается спонсор страны спонсора терроризма ? Ой как неудобно...