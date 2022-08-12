Российские разработчики представили конфликтный тамагочи

Российские разработчики из Ice-Pick Lodge анонсировали мобильный тамагочи для iOS и Android. Особенностью новинки стал сложный характер «питомца» и его потенциальная мстительность.

«Наша игра — это гибрид романа по СМС и злого тамагочи. В телефоне игрока появляется необычное существо — Франц. Неизвестно, кто это, откуда оно пришло и что ему нужно от игрока. Чтобы это узнать, придется наладить с ним коммуникацию», — сообщается на официальной странице Ice-Pick Lodge в VK.

Общаться с Франц предлагают с помощью текста, в процессе диалога можно будет выяснить кто это и откуда она пришла. Однако это не совсем просто, виртуальная девушка обладает сложным характером, крайне обидчива и мстительна. Например, она может удалить свое приложение или прислать сотни оповещений ночью.

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Отмечается, что Франц склонна в большей степени к негативу и игрокам довольно часто придется противостоять ее токсичному поведению. В зависимости от подхода к игре сделать это можно добрым словом или ответом с негативной позиции.