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Вышел тизер фильма «Целиком и полностью» с Шаламе

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма «Целиком и полностью»

Первый тизер романтического хоррора «Целиком и полностью» появился в Сети, премьера картины состоится на 79-м Венецианском кинофестивале, в сентябре.

Фильм снят по одноименному роману Камиллы ДеАнджелис. По сюжету, девушка по имени Марен отправляется в путешествие по Америке в надежде отыскать отца, которого она никогда не видела. Героиня надеется, что отец поможет ей разобраться с тем, почему она постоянно хочет убивать и есть любящих ее людей.

Главную роль в проекте играет актриса Тейлор Рассел, главная мужская роль у Тимоте Шаламе. Также в фильме снялись Марк Райлэнс, Андре Холланд, Джессика Харпер и Майкл Сталбарг.

Премьерный показ хоррора «Целиком и полностью» состоится на Венецианском кинофестивале, который пройдет в этом году с 31 августа по 10 сентября. В кинотеатрах фильм начнут показывать с 23 ноября.

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