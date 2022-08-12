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Юный хоккеист умер после удара шайбой в грудь

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Юный хоккеист школы петербургского СКА Всеволод Малков скончался после несчастного случая на тренировке — ему в грудь прилетела шайба, сообщается на сайте клуба.

Инцидент произошел в четверг. Во время одного из упражнений после броска защитника шайба попала 14-летнему Малкову в грудь в область сердца.

Врач команды оказал хоккеисту первую помощь и вызвал скорую, которая провела все реанимационные мероприятия.

Сердце хоккеиста смогли запустить, он был доставлен в больницу, но спасти юного игрока не удалось.

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Спорт #Хоккей #Происшествия
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