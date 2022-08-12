Краймбрери, «Градусы» и ЛСП выпустили новые треки

Песня группы «Градусы» «До солнца», фит Мари Краймбрери и Ивана Рейса «Ты меня бесишь» с нецензурной лексикой и рэп-трек «Хиона» белорусского музыканта ЛСП вышли пятницу, в день музыкальных премьер.

Поклонникам Мари Краймбрери, следящим за ее личной жизнью, стоит обратить внимание на трек «Ты меня бесишь». Певица не раз говорила, что все ее песни — личные истории. В новом треке она поет о возлюбленном, который ее бесит, используя много ненормативной лексики.

В СМИ то и дело появляется информация о романе Краймбрери с блогером Давидом Манукяном (Dava). В песне девушка говорит, что она лучше всех его бывших, и что он скрывал, как танцевал под ее треки.

Группа «Градусы» не изменяет своему стилю. Новая песня «До солнца» получилась мелодичной, в меру лиричной и ритмичной. Композиция вполне претендует стать хитом уходящего лета.

Рэпер ЛСП в новом треке «Хиона» поет о девушке, которую сравнивает с богиней красоты. Лирическая композиция содержит ненормативную лексику.

Также среди музыкальных новинок недели — фит Тоси Чайкиной и Markul «Стрелы», трек «Лифт» Риты Дакоты, песня «Пули» казахстанской певицы из Black Star Низимы.