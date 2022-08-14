Фотограф показал портреты юных байкальских ящериц

Новые обитатели появились заповеднике у Байкала в августе — юные ящерицы, которых почти не замечают люди. Но если посмотреть под ноги, можно увидеть, что это очень милые создания, сообщил фотограф «Заповедного Подлеморья» Алексей Сватов, выложив пост с портретами пресмыкающихся.

«Мы перестали смотреть в небо, ровно, как и не смотрим под ноги, а там целый мир. Признайтесь, и сами пройдя пару раз по деревянному настилу к кемпингам в Монахово, не обратили внимание на новую жизнь под ногами?» — задал фотограф вопрос туристам.

На земле, отметил Сватов, кипит жизнь, и в августе она пополнилась новыми обителями — живородящими ящерицами и их потомством. Ящерки еще молоды, считай дети, мало что знают об окружающем мире, поэтому доверчивы и еще пока не пугливы.

Размер живородящей ящерицы достигает 18 сантиметров, 10 из них — хвост. Эти пресмыкающиеся прекрасные пловцы, умеющие нырять при виде опасности. Зимуют они в глубоких укрытиях в земле, зарываясь в них в ожидании весны.