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Фотограф показал портреты юных байкальских ящериц

Источник:
Sibnet.ru
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Новые обитатели появились заповеднике у Байкала в августе — юные ящерицы, которых почти не замечают люди. Но если посмотреть под ноги, можно увидеть, что это очень милые создания, сообщил фотограф «Заповедного Подлеморья» Алексей Сватов, выложив пост с портретами пресмыкающихся.

«Мы перестали смотреть в небо, ровно, как и не смотрим под ноги, а там целый мир. Признайтесь, и сами пройдя пару раз по деревянному настилу к кемпингам в Монахово, не обратили внимание на новую жизнь под ногами?» — задал фотограф вопрос туристам.

На земле, отметил Сватов, кипит жизнь, и в августе она пополнилась новыми обителями — живородящими ящерицами и их потомством. Ящерки еще молоды, считай дети, мало что знают об окружающем мире, поэтому доверчивы и еще пока не пугливы.


Размер живородящей ящерицы достигает 18 сантиметров, 10 из них — хвост.  Эти пресмыкающиеся прекрасные пловцы, умеющие нырять при виде опасности. Зимуют они в глубоких укрытиях в земле, зарываясь в них в ожидании весны.


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Жизнь #Звери
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