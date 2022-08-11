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#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

АвтоВАЗ возобновит выпуск авто с подушками безопасности

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

АвтоВАЗ с конца августа возобновит поставку автомобилей с подушкой безопасности, сообщил глава компании Максим Соколов.

Предприятие нашло нового поставщика, уточнил Соколов в интервью телеканалу «Россия 24». По его словам, стоимость автомобиля увеличится на восемь тысяч рублей из-за наличия в комплектации подушки безопасности со стороны водителя.

При этом в случае установки двух подушек безопасности — со стороны водителя, а также пассажирской стороны — стоимость машины вырастет на 16 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что на автомобили Lada вернулись устройства «Эра-Глонасс». Их стали устанавливать на Lada Granta и Lada Niva Legend в комплектациях 2022 модельного года.

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