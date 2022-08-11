Байдена высмеяли за проигранную схватку с пиджаком

Президент США Джо Байден «проиграл бой» собственному пиджаку, пошутил известный ведущий Late Night Show на канале CBS Стивен Кольбер.

Инцидент произошел, когда Байден отправилась из штата Делавэр в Кентукки, чтобы осмотреть ущерб, нанесенный недавним ураганом. У трапа вертолета президент США попытался надеть пиджак, однако у него ничего не вышло.

«Давай, Джо, он прямо за тобой! Давай, на 110%! Выложись по полной, ты ведь можешь, ты молодец! Эх, не вышло», — прокомментировал ведущий видеоролик, где запечатлен этот инцидент.

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В итоге Байдену пришлось призвать на помощь супругу. Однако после того, как пиджак оказался на плечах главы государства, Байден выронил солнцезащитные очки, ему пришлось нагнуться, чтобы их поднять.