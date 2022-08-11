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Байдена высмеяли за проигранную схватку с пиджаком

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © The White House

Президент США Джо Байден «проиграл бой» собственному пиджаку, пошутил известный ведущий Late Night Show на канале CBS Стивен Кольбер.

Инцидент произошел, когда Байден отправилась из штата Делавэр в Кентукки, чтобы осмотреть ущерб, нанесенный недавним ураганом. У трапа вертолета президент США попытался надеть пиджак, однако у него ничего не вышло.

«Давай, Джо, он прямо за тобой! Давай, на 110%! Выложись по полной, ты ведь можешь, ты молодец! Эх, не вышло», — прокомментировал ведущий видеоролик, где запечатлен этот инцидент.

В итоге Байдену пришлось призвать на помощь супругу. Однако после того, как пиджак оказался на плечах главы государства, Байден выронил солнцезащитные очки, ему пришлось нагнуться, чтобы их поднять.

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fireworker

Цитата(ponhik78 @ 9.8.2022, 23:10) Он туда не достанет.

KrisJunior

Ну так зачем выводы делаешь тогда?

Killer1974

Поверьте. гейропа уже мертва как точка на карте! Она(гейропа)стала разменной монетой у сша! И если(не...

Antoxa.

С каких пор НАТО оборонительный блок? За всю историю он ни разу не оборонялся, но всегда нападал.