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Российские заводы Coca-Cola сократили производство наполовину

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Производство на заводах Coca-Cola в России сократилось на 46% с апреля по июнь 2022 года, сообщает пресс-служба швейцарской Coca-Cola Hellenic Bottling, которая производит напитки в Европе и Африке.

В России Coca-Cola Hellenic Bottling принадлежит десять заводов. Сейчас на этих предприятиях выпускают только локальные бренды — например, соки «Добрый», Rich, «Я». Выпуск глобальных брендов прекращен.

Также прогнозируется, что во втором полугодии 2022 года падение объемов производства на российских заводах Coca-Cola продолжится.

В марте Coca-Cola объявила о приостановке своей деятельности на территории России. В частности, компания перестала поставлять концентрат для своего одноименного напитка.

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fireworker

Цитата(ponhik78 @ 9.8.2022, 23:10) Он туда не достанет.

KrisJunior

Ну так зачем выводы делаешь тогда?

Killer1974

Поверьте. гейропа уже мертва как точка на карте! Она(гейропа)стала разменной монетой у сша! И если(не...

Antoxa.

С каких пор НАТО оборонительный блок? За всю историю он ни разу не оборонялся, но всегда нападал.