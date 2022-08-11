Российские заводы Coca-Cola сократили производство наполовину

Производство на заводах Coca-Cola в России сократилось на 46% с апреля по июнь 2022 года, сообщает пресс-служба швейцарской Coca-Cola Hellenic Bottling, которая производит напитки в Европе и Африке.

В России Coca-Cola Hellenic Bottling принадлежит десять заводов. Сейчас на этих предприятиях выпускают только локальные бренды — например, соки «Добрый», Rich, «Я». Выпуск глобальных брендов прекращен.

Также прогнозируется, что во втором полугодии 2022 года падение объемов производства на российских заводах Coca-Cola продолжится.

В марте Coca-Cola объявила о приостановке своей деятельности на территории России. В частности, компания перестала поставлять концентрат для своего одноименного напитка.