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Китайские дроны совершили революции в артиллерии

Источник:
РИА Новости
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Фото: © пресс-служба Минобороны РФ

Дешевые китайские дроны произвели настоящую революцию в применении традиционной ствольной и реактивной артиллерии, заявил бывший начальник Генштаба ВС России генерал армии Юрий Балуевский.

По словам российского военного, коммерческие устройства китайского производства практически полностью разрешили давнюю проблему разведки, целеуказания и корректировки артиллерийского огня.

Балуевский отметил, что корректировка огня с помощью постоянно висящего над районом цели беспилотника подняло точность и эффективность артиллерии с обычными снарядами — она стала сопоставимой со стрельбой высокоточными боеприпасами.

«Как справедливо выразился один из обозревателей, квадрокоптер Mavic китайской компании DJI стал подлинным символом современной войны в принципе», — отметил Балуевский, уточнив при этом, что аналогичное влияние оказали недорогие дроны российского производства.

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fireworker

Цитата(ponhik78 @ 9.8.2022, 23:10) Он туда не достанет.

shatlnk

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KrisJunior

Ну так зачем выводы делаешь тогда?

Killer1974

Поверьте. гейропа уже мертва как точка на карте! Она(гейропа)стала разменной монетой у сша! И если(не...