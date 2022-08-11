Китайские дроны совершили революции в артиллерии

Дешевые китайские дроны произвели настоящую революцию в применении традиционной ствольной и реактивной артиллерии, заявил бывший начальник Генштаба ВС России генерал армии Юрий Балуевский.

По словам российского военного, коммерческие устройства китайского производства практически полностью разрешили давнюю проблему разведки, целеуказания и корректировки артиллерийского огня.

Балуевский отметил, что корректировка огня с помощью постоянно висящего над районом цели беспилотника подняло точность и эффективность артиллерии с обычными снарядами — она стала сопоставимой со стрельбой высокоточными боеприпасами.

«Как справедливо выразился один из обозревателей, квадрокоптер Mavic китайской компании DJI стал подлинным символом современной войны в принципе», — отметил Балуевский, уточнив при этом, что аналогичное влияние оказали недорогие дроны российского производства.