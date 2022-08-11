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Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Российская армия отразила удары по Запорожской АЭС

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Maxim Gavrilyuk / GFDL

Украинская сторона с вечера 10 августа обстреливает Энергодар и Запорожскую АЭС, российские военные отражают все атаки, сообщил член главного совета военно-гражданской администрации области Владимир Рогов в своем телеграм-канале.

«Пытаются накрыть мирный город и Запорожскую атомную станцию из РСЗО, тяжелой артиллерии и ударными БПЛА. Слава Богу и ПВО России — все атаки ракет и БПЛА противника отражены. Огневые позиции вражеской артиллерии подавляются контрбатарейным огнем», — написал Рогов.

Ранее Минобороны РФ предупредило, что обстрелы АЭС могут спровоцировать техногенную катастрофу. Россия потребовала провести заседание Совбеза ООН из-за обстрелов атомной станции, заседание должно состояться 11 августа.

Украинские вооруженные силы неоднократно обстреливали Запорожскую АЭС. Так, в ночь на 7 августа украинская сторона обстреляла АЭС из реактивной системы залпового огня «Ураган». Осколки и ракетный двигатель упали в 400 метрах от действующего энергоблока.

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fireworker

Цитата(ponhik78 @ 9.8.2022, 23:10) Он туда не достанет.

shatlnk

демократия по Американски:1. США всегда правы, т.к. являются распостранителями демократии.2. если США...

KrisJunior

Ну так зачем выводы делаешь тогда?

Killer1974

Поверьте. гейропа уже мертва как точка на карте! Она(гейропа)стала разменной монетой у сша! И если(не...