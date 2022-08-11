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Лобода не сможет провести концерт в Таллине

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Okras / CC BY-SA 4.0

Концерт Светланы Лободы в Таллине, назначенный на 12 августа, попал под ковидные ограничения и его пришлось перенести. Об этом певица сообщила в четверг в телеграм-канале.

«(Концерт) отменен в связи с невозможностью осуществления технического райдера. Но мы сделали все, чтобы наша встреча состоялась на более вместительной площадке», — написала Лобода.

Из-за эпидемиологической ситуации массовые мероприятия разрешается проводить в определенном формате: зрители должны находиться в масках и на определенном расстоянии друг от друга.

Лобода сообщила поклонников, что концерт состоится через 2,5 месяца — 28 октября. Купленные ранее билеты останутся действительными.

Светлана Лобода оказалась в списке артистов, которые отказались выступать в России из-за военной спецоперации. При этом онапоет песни на русскомязыке, выступая на вечеринках за границей.

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fireworker

Цитата(ponhik78 @ 9.8.2022, 23:10) Он туда не достанет.

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KrisJunior

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