Американские болельщики хоккея развеяли миф о русофобии

Североамериканские болельщики хоккея назвали русских спортсменов лучшими в НХЛ, по итогам опроса, в топ-100 вошли 11 российских хоккеистов.

Результаты голосования за самых лучших хоккеистов НХЛ были опубликованы в Twitter-аккаунте JFresh. В список из 100 лучших игроков вошли 11 россиян, двое из которых разместились в первой десятке. В рейтинге учитывались только полевые игроки.

Форвард «Тампы» Никита Кучеров занял в рейтинге шестое место. На десятой строчке расположился Кирилл Капризов («Миннесота»).

Также в сотне лучших хоккеистов НХЛ Артемий Панарин («Рейнджерс», 14-е место), Александр Овечкин («Вашингтон», 15-е место), Андрей Свечников («Каролина», 54-е место), Евгений Малкин («Питтсбург», 58-е место), Владимир Тарасенко («Сент-Луис», 69-е место), Валерий Ничушкин («Колорадо», 83-е место), Михаил Сергачев («Тампа», 88-е место), Павел Бучневич («Сент-Луис», 90-е место) и Евгений Кузнецов («Вашингтон», 92-е место).

После начала спецоперации в отношении России ввели множество санкций, которые коснулись и хоккея. Например, Международная федерация хоккея отозвала у России право на проведение в 2023 году чемпионата мира. Были опасения, что русским хоккеистам будет сложно играть за клубы НХЛ, но представители лиги уверили, что возьмут этот вопрос под контроль.