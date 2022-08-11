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Мурал с погибшим на Украине военным появился на доме в Новосибирске

Источник:
Sibnet.ru
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Изображение капитана Ивана Романова, погибшего на Украине, нарисовали на фасаде дома на улице Большевистской, 48. Дом был выбран из-за его местоположения, сообщил Sibnet.ru в ответе на запрос департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства Новосибирска.

Капитан Иван Романов погиб 24 апреля, спасая своих товарищей. Он был участником операции в Сирии и освобождал Крым. Был дважды награжден Орденом Мужества. Второй раз – посмертно.

«По мнению департамента, данный дом выбран в связи с большим автомобильным трафиком, наличием рядом большого магазина "Лента", что позволяет значительному количеству граждан увидеть мурал», — сообщил департамент.

Также по данным департамента, деньги областного или городского бюджета на размещение изображений погибших участников специальной военной операции не выделялись. Инициатива размещения муралов на стенах жилых домов принадлежит некоммерческой организации Фонд поддержки общественных инициатив «Волонтерский форпост».

Это один из первых муралов, посвященных погибшим военным в Новосибирске. Власти Новосибирской области отметили, что планируют еще создавать такие изображения.

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