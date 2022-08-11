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«Госуслуги Авто» запустили сервис для оформления ДТП онлайн

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © ГИБДД Новосибирска

Сервис «Европротокол онлайн», позволяющий оформить ДТП без вызова инспектора ГИБДД или аварийного комиссара, заработал в мобильном приложении «Госуслуги Авто», сообщила пресс-служба Минцифры.

Для оформления электронного европротокола оба участника ДТП должны иметь подтвержденные учетные записи на «Госуслугах». Кроме того, в ДТП не должно быть пострадавших, а также не должен быть причинен ущерб иному имуществу, кроме транспортных средств.

Чтобы оформить электронный европротокол, необходимо:

  • Указать информацию о транспортных средствах и полисах ОСАГО.
  • Описать обстоятельства ДТП и сфотографировать нарисованную схему ДТП.
  • Сделать фото места происшествия.
  • Указать информацию о разногласиях и повреждениях ТС.

Достаточно, чтобы «Госуслуги Авто» было установлено у одного из водителей. Второй участник ДТП должен только подтвердить верность данных по сгенерированной в приложении ссылке. Но быстрее и удобнее оформлять европротокол с двух мобильных устройств. Оформление займет не более 30 минут. Если водители решили заполнить европротокол на бумаге, то сервис поможет сделать в дополнение к нему фотофиксацию.

Владельцу авто возместят до 400 тысяч рублей, если участники ДТП сделали фотофиксацию повреждений и у них нет разногласий. Или до 100 тысяч рублей – если у водителей есть разногласия, но при этом оформлена фотофиксация, а также, если водители откажутся от фотофиксации повреждений при отсутствии разногласий.

При наличии разногласий и отсутствии фотофиксации в рамках европротокола страхового возмещения не будет. Для получения возмещения в таких случаях нужно вызывать сотрудника полиции и оформлять ДТП не по европротоколу.

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fireworker

Цитата(ponhik78 @ 9.8.2022, 23:10) Он туда не достанет.

shatlnk

демократия по Американски:1. США всегда правы, т.к. являются распостранителями демократии.2. если США...

KrisJunior

Ну так зачем выводы делаешь тогда?

Killer1974

Поверьте. гейропа уже мертва как точка на карте! Она(гейропа)стала разменной монетой у сша! И если(не...