«Госуслуги Авто» запустили сервис для оформления ДТП онлайн

Сервис «Европротокол онлайн», позволяющий оформить ДТП без вызова инспектора ГИБДД или аварийного комиссара, заработал в мобильном приложении «Госуслуги Авто», сообщила пресс-служба Минцифры.

Для оформления электронного европротокола оба участника ДТП должны иметь подтвержденные учетные записи на «Госуслугах». Кроме того, в ДТП не должно быть пострадавших, а также не должен быть причинен ущерб иному имуществу, кроме транспортных средств.

Чтобы оформить электронный европротокол, необходимо:

Указать информацию о транспортных средствах и полисах ОСАГО.

Описать обстоятельства ДТП и сфотографировать нарисованную схему ДТП.

Сделать фото места происшествия.

Указать информацию о разногласиях и повреждениях ТС.

Достаточно, чтобы «Госуслуги Авто» было установлено у одного из водителей. Второй участник ДТП должен только подтвердить верность данных по сгенерированной в приложении ссылке. Но быстрее и удобнее оформлять европротокол с двух мобильных устройств. Оформление займет не более 30 минут. Если водители решили заполнить европротокол на бумаге, то сервис поможет сделать в дополнение к нему фотофиксацию.

Владельцу авто возместят до 400 тысяч рублей, если участники ДТП сделали фотофиксацию повреждений и у них нет разногласий. Или до 100 тысяч рублей – если у водителей есть разногласия, но при этом оформлена фотофиксация, а также, если водители откажутся от фотофиксации повреждений при отсутствии разногласий.

При наличии разногласий и отсутствии фотофиксации в рамках европротокола страхового возмещения не будет. Для получения возмещения в таких случаях нужно вызывать сотрудника полиции и оформлять ДТП не по европротоколу.