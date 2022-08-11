«Скопинский маньяк» признался в новом преступлении

«Скопинский маньяк» Виктор Мохов помог приятелю, подозреваемому в убийстве их общего знакомого, спрятать тело, на него завели дело об укрывательстве преступления.

Убийство в доме Мохова произошло 2 августа. «Скопинский маньяк» и его знакомые выпивали, завязалась ссора, и 39-летний мужчина ударил локтем в шею другого гостя. От полученного увечья тот скончался, сообщило СУ СК РФ по Рязанской области.

Тело было обнаружено 7 августа в заброшенном доме. Мохов признался, что помогал прятать мертвого.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 316 УК РФ (укрывательство преступлений). Максимальное наказание по ней — два года лишения свободы. Решается вопрос об избрании Мохову меры пресечения, но 10 августа он уже получил 10 суток ареста за нарушения дисциплины, так как не ночевал дома.

«Скопинский маньяк» в сентябре 2000 году похитил двух девушек и поселил их в специально подготовленном бункере. Их освободили в мае 2004 года. Мохов был осужден на 17 лет колонии строго режима, срок был сокращен на два месяца. Он вышел из колонии в марте 2021 года.