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Дуров пожаловался на долгую модерацию обновлений Telegram

Источник:
Sibnet.ru
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Павел Дуров
Фото: © vk.com/durov

Павел Дуров пожаловался на долгую модерацию обновлений приложения Telegram в Google Play и App Store. Он отметил, что за долгую проверку разработчики вынуждены еще и платить 30-процентный налог.

Основатель Telegram в личном канале сообщил, что команда искренне любит свою работу и мечтает улучшить общение между людьми по всему миру, но прогресс замедляется монополиями Apple и Google и навязанного ими неясного процесса проверки.

«Например, наше предстоящее обновление, которое вот-вот произведет революцию в том, как люди выражают себя в сообщениях, застряло в "обзоре" Apple на две недели без объяснений или каких-либо комментариев от Apple», — написал Дуров в своем телеграм-канале.

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Он отметил, что Telegram входит в десятку самых популярных приложений в мире и даже сложно представить, как технологические гиганты относятся к программам мелких разработчиков. 

Такое отношение, по мнению Дурова, деморализует разработчиков и вред дополняется финансовым ущербом — 30-процентным налогом, направленным как раз на оплату ресурсов, необходимых для проверки.

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fireworker

Цитата(ponhik78 @ 9.8.2022, 23:10) Он туда не достанет.

shatlnk

демократия по Американски:1. США всегда правы, т.к. являются распостранителями демократии.2. если США...

KrisJunior

Ну так зачем выводы делаешь тогда?

Killer1974

Поверьте. гейропа уже мертва как точка на карте! Она(гейропа)стала разменной монетой у сша! И если(не...