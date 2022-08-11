Дуров пожаловался на долгую модерацию обновлений Telegram

Павел Дуров пожаловался на долгую модерацию обновлений приложения Telegram в Google Play и App Store. Он отметил, что за долгую проверку разработчики вынуждены еще и платить 30-процентный налог.

Основатель Telegram в личном канале сообщил, что команда искренне любит свою работу и мечтает улучшить общение между людьми по всему миру, но прогресс замедляется монополиями Apple и Google и навязанного ими неясного процесса проверки.

«Например, наше предстоящее обновление, которое вот-вот произведет революцию в том, как люди выражают себя в сообщениях, застряло в "обзоре" Apple на две недели без объяснений или каких-либо комментариев от Apple», — написал Дуров в своем телеграм-канале.

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Он отметил, что Telegram входит в десятку самых популярных приложений в мире и даже сложно представить, как технологические гиганты относятся к программам мелких разработчиков.

Такое отношение, по мнению Дурова, деморализует разработчиков и вред дополняется финансовым ущербом — 30-процентным налогом, направленным как раз на оплату ресурсов, необходимых для проверки.