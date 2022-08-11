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LG представила телевизор с виброэкраном

Источник:
Sibnet.ru
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97-дюймовый OLED со встроенным звуком
Фото: © LG Display

LG разработала прототип телевизора, создающего объемный звук не динамиками, а с помощью вибраций экрана. В 97-дюймовый OLED-дисплей встроена 5,1-канальная звуковая система.

Технология получила название LG CSO (Cinematic Sound OLED), сообщается на сайте LG Display. Звук генерируется с помощью специальной тонкой пленки наклеенной с задней стороны экрана и превращающий его в полноценную звуковую систему.

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В компании смело заявили, что LG CSO обеспечит «уровень погружения как в кинотеатре» несмотря на то, что звук исходит из одной точки, а не из динамиков, расположенных вокруг зрителя.

Согласно FlatpanelsHD, новый экран поступит в продажу к концу 2022 года и стоить будет около 25 тысяч долларов. Это говорит о том, что новые телевизоры LG 2023 года уже могут иметь технологию LG CSO.

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fireworker

Цитата(ponhik78 @ 9.8.2022, 23:10) Он туда не достанет.

shatlnk

демократия по Американски:1. США всегда правы, т.к. являются распостранителями демократии.2. если США...

KrisJunior

Ну так зачем выводы делаешь тогда?

Killer1974

Поверьте. гейропа уже мертва как точка на карте! Она(гейропа)стала разменной монетой у сша! И если(не...