LG представила телевизор с виброэкраном

LG разработала прототип телевизора, создающего объемный звук не динамиками, а с помощью вибраций экрана. В 97-дюймовый OLED-дисплей встроена 5,1-канальная звуковая система.

Технология получила название LG CSO (Cinematic Sound OLED), сообщается на сайте LG Display. Звук генерируется с помощью специальной тонкой пленки наклеенной с задней стороны экрана и превращающий его в полноценную звуковую систему.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Как подобрать телевизор на замену монитору

В компании смело заявили, что LG CSO обеспечит «уровень погружения как в кинотеатре» несмотря на то, что звук исходит из одной точки, а не из динамиков, расположенных вокруг зрителя.

Согласно FlatpanelsHD, новый экран поступит в продажу к концу 2022 года и стоить будет около 25 тысяч долларов. Это говорит о том, что новые телевизоры LG 2023 года уже могут иметь технологию LG CSO.