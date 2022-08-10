Центробанку предложили замораживать крупные переводы

Банку России предложили замораживать переводы на сумму свыше 10 тысяч рублей на промежуточных счетах в качестве дополнительной меры борьбы с мошенниками.
Инициативу озвучили на последнем заседании экспертного совета по защите прав потребителей финансовых услуг, пишут «Известия». Заморозка средств могла бы осуществляться через введение промежуточных или динамических эскроу-счетов.
Для разморозки отправленного перевода потребуется дополнительная идентификация пользователя или введение фиксированного пин-кода. Сейчас для перевода денег достаточно одноразового кода, который злоумышленники нередко узнают при обработке жертвы
При этом ряд экспертов отмечают, что заморозки средств и введение дополнительных методов идентификации не сделают трансакции более безопасными, а только более длительными и сложными.
fireworkerЦитата(ponhik78 @ 9.8.2022, 23:10) Он туда не достанет.
shatlnkдемократия по Американски:1. США всегда правы, т.к. являются распостранителями демократии.2. если США...
KrisJuniorНу так зачем выводы делаешь тогда?
turan601да пускай даже европейцы жрать друг друга начнут, мне по барабану, меня беспокоит что у нас творится