Центробанку предложили замораживать крупные переводы

Банку России предложили замораживать переводы на сумму свыше 10 тысяч рублей на промежуточных счетах в качестве дополнительной меры борьбы с мошенниками.

Инициативу озвучили на последнем заседании экспертного совета по защите прав потребителей финансовых услуг, пишут «Известия». Заморозка средств могла бы осуществляться через введение промежуточных или динамических эскроу-счетов.

Для разморозки отправленного перевода потребуется дополнительная идентификация пользователя или введение фиксированного пин-кода. Сейчас для перевода денег достаточно одноразового кода, который злоумышленники нередко узнают при обработке жертвы

При этом ряд экспертов отмечают, что заморозки средств и введение дополнительных методов идентификации не сделают трансакции более безопасными, а только более длительными и сложными.