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Центробанку предложили замораживать крупные переводы

Источник:
«Известия»
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Фото: © Sibnet.ru

Банку России предложили замораживать переводы на сумму свыше 10 тысяч рублей на промежуточных счетах в качестве дополнительной меры борьбы с мошенниками.

Инициативу озвучили на последнем заседании экспертного совета по защите прав потребителей финансовых услуг, пишут «Известия». Заморозка средств могла бы осуществляться через введение промежуточных или динамических эскроу-счетов.

Для разморозки отправленного перевода потребуется дополнительная идентификация пользователя или введение фиксированного пин-кода. Сейчас для перевода денег достаточно одноразового кода, который злоумышленники нередко узнают при обработке жертвы

При этом ряд экспертов отмечают, что заморозки средств и введение дополнительных методов идентификации не сделают трансакции более безопасными, а только более длительными и сложными.

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fireworker

Цитата(ponhik78 @ 9.8.2022, 23:10) Он туда не достанет.

shatlnk

демократия по Американски:1. США всегда правы, т.к. являются распостранителями демократии.2. если США...

KrisJunior

Ну так зачем выводы делаешь тогда?

turan601

да пускай даже европейцы жрать друг друга начнут, мне по барабану, меня беспокоит что у нас творится