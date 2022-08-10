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США пожаловались на «друзей» Путина в НАТО

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба НАТО

Президент России Владимир Путин поддерживает дружеские отношения с членами НАТО, заявил бывший постпред США при альянсе Иво Даалдер.

«Эрдоган вряд ли единственный лидер страны — члена НАТО, который выстроил дружеские отношения с Путиным. Достаточно вспомнить бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони, ушедшего в отставку несколько лет назад, или же нынешнего премьер-министра Венгрии Виктора Орбана», — отметил Даалдер.

Американский политик раскритиковал турецкого лидера за покупку российских комплексов ПВО С-400. По его словам, в итоге армия Турции, де-факто входящая в НАТО, получила российские передовые ракеты ПВО вместе западного оружия.

Дипломат также возмутился совместной встрече Путина и Эрдогана с президентом Ирана Ибрахимом Раиси в Тегеране. Наконец, Даалдер осудил турецкого лидера за отказ ввести санкции из-за российской спецоперации на Украине.

Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган ранее провели переговоры в Сочи. Они подтвердили приверженность укреплению двустороннего сотрудничества. Среди прочего они договорились, что поставки российского газа в Турцию частично будут оплачиваться в рублях.

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