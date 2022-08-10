НАВЕРХ
#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Китайские автодилеры захватили Россию

Источник:
Sibnet.ru
462 2
Фото: © Chery Россия

Дилерские центры китайских автомобилей активно осваиваются в России, их количество уже превысило число российских в полтора раза, говорится в исследовании «Открытие авто».

«Когда от прежних объемов бизнеса в части продаж новых автомобилей осталась пятая часть, ожидать какого-либо роста количества салонов было бы опрометчиво. Тем удивительнее, что за первое полугодие 2022-го на нашем рынке оказалось сразу пять китайских марок, количество шоурумов которых в России существенно выросло», — приводит ТАСС результаты анализа «Открытие авто».

Наиболее успешным расширением дилерской сети отметились китайские компании Chery и Exeed. У первой марки появилось 26 новых шоурумов, а общее количество торговых точек по итогам полугодия возросло до 63. У второй прибавились 22 шоурума, а сеть увеличилась до 149 салонов. Закрывает тройку лидеров компания Geely. У нее за последние месяцы появилось 18 шоурумов, а их общее число в сети превысило сотню.

АвтоВАЗ сохранил прошлогоднее количество салонов Lada — 299, число салонов «Группы ГАЗ» незначительно сократилось, теперь компания представлена 124 салонами. Сеть УАЗа расширилась двумя новыми салонами, что позволило представить компанию 113 точками по всей стране.

В результате количество шоурумов российских брендов достигло 536 точек, на 227 салонов меньше, чем у «китайцев».

Еще по теме
Эксперт увидел хороший знак для авторынка
Автозапчасти для Haval подорожали больше всего
Блогер показал минусы ввозимых в Россию арабских машин
Автоблогер выбрал между АвтоВАЗом и «китайцами»
смотреть все
Авто #Авторынок
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
  • ЗИЛ
  • Светофоры
  • Опасное вождение
Новости Сибири
Самое популярное
Запад вспомнил старый метод борьбы с Россией
МИД Китая одной картинкой высмеял демократию Запада
Китай скопировал российские истребители и ракетные комплексы
Военные США испугались бойкота китайских коллег
Обсуждение (2)
Картина дня
США пожаловались на «друзей» Путина в НАТО
Центробанку предложили замораживать крупные переводы
Венгрия и Словакия сами оплатили транзит российской нефти
Политолог обозначил условие начала Третьей мировой
О самом главном
Расчет отпускных: когда отдыхать невыгодно?
Сбрасывай балласт: астролог о судьбе и свободе выбора
Интроверт любит вас: как об этом догадаться?
SPF и PPD: правда и мифы о солнцезащитном креме
Дорогами духов, или Куда уходили шаманы
Приметы богатства: как притянуть деньги
Все статьи
Мультимедиа
Самые красивые девушки России. ФОТО
Новосибирск под Суперлуной. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
38
Стала известна причина удаления канала Гоблина с Youtube
33
Запорожье объявило референдум по воссоединению с Россией
32
Российская армия получит ударный дрон «Сириус»
29
Зеленский призвал Запад закрыть границы для всех россиян
25
Северокорейские строители прибудут в ДНР