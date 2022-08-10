Китайские автодилеры захватили Россию

Дилерские центры китайских автомобилей активно осваиваются в России, их количество уже превысило число российских в полтора раза, говорится в исследовании «Открытие авто».

«Когда от прежних объемов бизнеса в части продаж новых автомобилей осталась пятая часть, ожидать какого-либо роста количества салонов было бы опрометчиво. Тем удивительнее, что за первое полугодие 2022-го на нашем рынке оказалось сразу пять китайских марок, количество шоурумов которых в России существенно выросло», — приводит ТАСС результаты анализа «Открытие авто».

Наиболее успешным расширением дилерской сети отметились китайские компании Chery и Exeed. У первой марки появилось 26 новых шоурумов, а общее количество торговых точек по итогам полугодия возросло до 63. У второй прибавились 22 шоурума, а сеть увеличилась до 149 салонов. Закрывает тройку лидеров компания Geely. У нее за последние месяцы появилось 18 шоурумов, а их общее число в сети превысило сотню.

АвтоВАЗ сохранил прошлогоднее количество салонов Lada — 299, число салонов «Группы ГАЗ» незначительно сократилось, теперь компания представлена 124 салонами. Сеть УАЗа расширилась двумя новыми салонами, что позволило представить компанию 113 точками по всей стране.

В результате количество шоурумов российских брендов достигло 536 точек, на 227 салонов меньше, чем у «китайцев».