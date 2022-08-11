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Красноярцы обогнали Новосибирск по тратам на рестораны

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Жители Красноярского края за первую половину года оставили в ресторанах и барах 19,1 миллиарда рублей, жители Новосибирской области потратили на общественное питание на два миллиарда меньше, сообщается в докладах о социально-экономическом положении этих регионов.

Оборот общественного питания (ресторанов, кафе, баров, столовых) в Красноярске в первом полугодии составил 19,1 миллиарда рублей. Это на 4,2% больше, чем год назад.

В Новосибирской области за первые полгода в ресторанах потрачено 17 миллиардов рублей. При этом произошел сильный скачок. По сравнению с 2021 годом, количество потраченных в общепите денег увеличилось на 18%. Возможно, это связано с тем, что в 2022 году отменили масочный режим и убрали другие эпидемиологические требования. Или с ростом цен в кафе и ресторанах.

По итогам первого полугодия объем трат россиян вырос на 9% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Так в ресторанах быстрого питания россияне потратили 55 млрд рублей, это на 16% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщала ранее пресс-служба ВТБ.

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Экономика #Деньги #Красноярск #Новосибирск
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