Огромная черная дыра неожиданно появилась в Чили. ФОТО

Гигантская воронка образовалась в Чили на участке горнодобывающей шахты — впечатляющий провал исследуют геологи, чтобы понять, возможно ли появление таких дыр на людных улицах.

Зияющая дыра шириной 32 метра и глубиной 200 метров открылась возле медного рудника Алькапарроса, принадлежащего канадской компании Lundin Mining, сообщила Национальная служба геологии и горного дела.

Геологи установили 100-метровый периметр безопасности вокруг участка. Местность будут изучать.

Подобные воронки образуются над областями, в которых вода собирается под землей без внешнего дренажа, в результате чего она высекает подземные пещеры. Ямы регулярно появляются возле старых и действующих шахт, где было добыто большое количество горных пород и руды.

Обычно для появления таких воронок нужно несколько лет, но они также могут открываться совершенно внезапно, как дыра в Чили.