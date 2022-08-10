НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Гео #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Огромная черная дыра неожиданно появилась в Чили. ФОТО

Источник:
Sibnet.ru
810 2

Гигантская воронка образовалась в Чили на участке горнодобывающей шахты — впечатляющий провал исследуют геологи, чтобы понять, возможно ли появление таких дыр на людных улицах.

Зияющая дыра шириной 32 метра и глубиной 200 метров открылась возле медного рудника Алькапарроса, принадлежащего канадской компании Lundin Mining, сообщила Национальная служба геологии и горного дела.

Геологи установили 100-метровый периметр безопасности вокруг участка. Местность будут изучать.

Подобные воронки образуются над областями, в которых вода собирается под землей без внешнего дренажа, в результате чего она высекает подземные пещеры. Ямы регулярно появляются возле старых и действующих шахт, где было добыто большое количество горных пород и руды.

Обычно для появления таких воронок нужно несколько лет, но они также могут открываться совершенно внезапно, как дыра в Чили.

Еще по теме
Меню байкальских рачков пополнилось пластиком
Байкал навсегда загрязнили пластиком
Синоптики дали прогноз на август в Новосибирской области
Ученые предсказали человечеству «климатический эндшпиль»
смотреть все
Жизнь #Гео
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Запад вспомнил старый метод борьбы с Россией
МИД Китая одной картинкой высмеял демократию Запада
Китай скопировал российские истребители и ракетные комплексы
Военные США испугались бойкота китайских коллег
Обсуждение (2)
Мультимедиа
Самые красивые девушки России. ФОТО
Новосибирск под Суперлуной. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

fireworker

Цитата(ponhik78 @ 9.8.2022, 23:10) Он туда не достанет.

shatlnk

демократия по Американски:1. США всегда правы, т.к. являются распостранителями демократии.2. если США...

KrisJunior

Ну так зачем выводы делаешь тогда?

turan601

да пускай даже европейцы жрать друг друга начнут, мне по барабану, меня беспокоит что у нас творится