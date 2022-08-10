Эксперт предупредил об опасности зарядки смартфона под подушкой

Привычка заряжать смартфон ночью под подушкой может привести к пожару или даже взрыву устройства, сообщил старший специалист по тестированию цифровых продуктов Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко.

«Если постоянно оставлять телефон на зарядке продолжительное время, существует риск, что может выйти из строя контроллер заряда, тем самым поступление тока в аккумулятор ничем не будет ограничено», — цитирует Кузьменко агентство «Прайм».

Подобная неполадка может привести к перегреву смартфона, его возгоранию или взрыву аккумулятора. Для нормального функционирования телефону во время зарядки лучше находиться в помещении с температурой около 20 градусов Цельсия.

Пляжный сезон смартфона: чем опасен перегрев?

Эксперт отметил, что сама по себе зарядка в течение ночи не навредит смартфону, но его нахождение под подушкой мешает теплоотдаче и может привести к поломкам. Однако для более продолжительной службы стоит придерживаться уровня заряда в 50-70%.