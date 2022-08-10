Джонни Депп начал богатеть после победы над Херд

Джонни Депп подписал многомиллионный контракт с компанией Dior на участие в рекламной кампании парфюма. Актер стал лицом компании еще в 2015 году.

Первая фотосессия для рекламной кампании парфюма Sauvage уже состоялась. Во время серии концертов, который актер давал в Париже совместно с Джеффом Беком, его гримерку посетил модный фотограф Грег Уильямс, сделавший серию снимков, пишет TMZ.

Во время судебных разбирательств с бывшей женой Эмбер Херд, которая обвиняла его в насилии, Dior поддерживала Деппа. Продажи Sauvage во время процесса выросли, аромат остается одним из самых популярных мужских парфюмов.

И Депп, и Херд прилично потратились, пока судились. Победа в суде над бывшей женой принесла Деппу не только более 10 миллионов долларов – (компенсация ущерба, нанесенного клеветой). Он очистил репутацию, и теперь режиссеры снова охотно хотят работать с актером.