НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Джонни Депп начал богатеть после победы над Херд

Источник:
Sibnet.ru
399 0
Фото: Caroline Bonarde Ucci at https://www.flickr.com/photos/caroline_bonarde/ / CC BY 3.0

Джонни Депп подписал многомиллионный контракт с компанией Dior на участие в рекламной кампании парфюма. Актер стал лицом компании еще в 2015 году.

Первая фотосессия для рекламной кампании парфюма Sauvage уже состоялась. Во время серии концертов, который актер давал в Париже совместно с Джеффом Беком, его гримерку посетил модный фотограф Грег Уильямс, сделавший серию снимков, пишет TMZ.

Во время судебных разбирательств с бывшей женой Эмбер Херд, которая обвиняла его в насилии, Dior поддерживала Деппа. Продажи Sauvage во время процесса выросли, аромат остается одним из самых популярных мужских парфюмов.

И Депп, и Херд прилично потратились, пока судились. Победа в суде над бывшей женой принесла Деппу не только более 10 миллионов долларов – (компенсация ущерба, нанесенного клеветой). Он очистил репутацию, и теперь режиссеры снова охотно хотят работать с актером.

Еще по теме
Скончался победитель шоу «Голос»
Стивена Сигала назвали более русским за посещение Донбасса
Ольга Серябкина дала совет, как стать увереннее в себе
Киркоров захотел могилу по соседству с Басковым
смотреть все
Культгид #Светская хроника
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Запад вспомнил старый метод борьбы с Россией
Кремль назвал Францию недружественным государством
Китай скопировал российские истребители и ракетные комплексы
МИД Китая одной картинкой высмеял демократию Запада
Обсуждение (0)
О самом главном
Расчет отпускных: когда отдыхать невыгодно?
Сбрасывай балласт: астролог о судьбе и свободе выбора
Интроверт любит вас: как об этом догадаться?
SPF и PPD: правда и мифы о солнцезащитном креме
Дорогами духов, или Куда уходили шаманы
Приметы богатства: как притянуть деньги
Все статьи
Топ комментариев

fireworker

Цитата(ponhik78 @ 9.8.2022, 23:10) Он туда не достанет.

shatlnk

демократия по Американски:1. США всегда правы, т.к. являются распостранителями демократии.2. если США...

lex-on

С чего он взял ,что его точка зрения правильная ? Царь земли что ли .🤦

KrisJunior

Ну так зачем выводы делаешь тогда?