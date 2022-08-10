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США приняли Финляндию и Швецию в НАТО

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Susan Walsh / AP

Президент США Джо Байден подписал протоколы о присоединении Швеции и Финляндии к НАТО. Вступление скандинавских стран до сих пор не одобрили семь стран.

США стали 23-й страной НАТО, одобрившей членство Финляндии и Швеции. Церемония подписания прошла в Белом доме, в ней также участвовала вице-президент США Камала Харрис.

«Этот шаг сделает Европу и весь мир более безопасными... Вместе с нашими союзниками мы сами сформируем то будущее, которое хотим увидеть», — заявил президент США.

Он также предположил, что Россия надеялась на ослабление НАТО. «Они хотели увидеть "финляндизацию" НАТО, а вместо этого получили НАТО в Финляндии», — сказал Байден.

Официальная процедура присоединения к оборонному блоку завершится после того, как протоколы о вступлении ратифицируют парламенты всех стран-участниц альянса. Заявку пока не ратифицировали Испания, Греция, Португалия, Словакия, Турция, Чехия и Венгрия.

Финляндия и Швеция подали заявки в НАТО 18 мая на фоне проводимой Россией спецоперации на Украине. 

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