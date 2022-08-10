«Добыча»: возвращение инопланетного Хищника

Фильм «Добыча» режиссера Дэна Трахтенберга — пятый в легендарной франшизе «Хищник», которая рассказывает о противостоянии землян и расы высокоразвитых инопланетных воинов, устраивающих смертельную охоту на каждой найденной планете.
Лента вышла на цифровом сервисе Hulu и является приквелом самого первого фильма 1987 года, в котором главную роль исполнил Арнольд Шварценеггер. На этот раз действия происходят в 1719 году, а Хищнику противостоит девушка из индейского племени команчей.
Сюжет: возвращение к истокам
Сиквелы «Хищника» традиционно не дотягивали до уровня оригинального фильма из-за своей вторичности. «Добыча» — смелая попытка вернуть франшизе популярность на основе свежего взгляда.
В картине показан молодой и неопытный Хищник, впервые попавший на Землю на своем космическом корабле. Он изучает обитателей планеты, чтобы найти достойного противника и обрести славу в честном поединке.
Главным протагонистом пятой части неожиданно становится юная девушка — Нару из племени команчей, которая с детства мечтает стать охотницей и усердно учиться выслеживать зверей и сражаться.
Именно Нару первой обращает внимание на странные следы в прерии — после этого девушка отправляется на собственную охоту. Чтобы противостояние оказалось правдоподобным, создатели значительно ослабили Хищника. Так, его лишили знаменитых плазменных пушек.
Страна: США, 20th Century Studios, Hulu
Жанр: фантастика, хоррор, боевик
Режиссер: Дэвид Трахтенберг
Актеры: Эмбер Мидфандер, Дэйн Дильегро, Джеронимо Вела
Продолжительность: 90 минут
Возраст: R
Съемки: очередная перезагрузка
Производство пятого «Хищника» началось еще в 2018 году, тогда режиссер Дэн Трахтенберг и сценарист Патрик Эйсон обратились к продюсеру Джону Дэвису со своей идеей переосмысления франшизы, которую они обдумывали на протяжении двух лет.
Картина изначально позиционировалась как рассказ о женщине-воине из племени команчей, идущей против гендерных стереотипов. Первоначально фильм назвали «Черепа» и только в ноябре 2021 года он получил официальное название «Добыча».
Трахтенберг описал ключевую идею своей картины как историю о человеке, который не сдается перед более сильным противником. По его словам, перезапуск планировался в качестве своеобразного возвращения к фильму 1987 года.
Оператором ленты стал Джефф Куттер, прекрасно визуализировавший суровую обстановку, основные съемки пришлись на Канаду, а спецэффекты фильма делали люди, работавшие над кроссоверами «Чужой против Хищника».
Трейлер ленты не на шутку заинтересовал поклонников — о фильме заговорили в соцсетях и СМИ. Премьера ленты состоялась на Comic-Con в Сан-Диего 21 июля 2022 года, а 5 августа прошла цифровая премьера на сервисе Hulu.
Отзывы: лучший фильм после 1987 года
Первые отзывы на «Добычу» были ошеломляющими — согласно сервису Rotten Tomatoes, это лучший фильм в серии после 1987 года, который удачно вернул франшизе суровые джунгли, мрачную обстановку, боевой дух и кровавые сцены.
Критики отмечают, что «Добыча» имеет интересных персонажей, а также хорошо поставленный экшен, которые должен удовлетворить отъявленных фанатов франшизы. Кроме этого, многие отметили отличную актерскую игру малоизвестной Эмбер Мидфандер, сыгравшей героиню.
Большинство сходятся на том, что Трахтенбергу удалось снова вдохнуть жизнь в знаменитую франшизу. На данный момент на Rotten Tomatoes у «Добычи» 91% свежести от критиков и 83% от зрителей — это достаточно высокий показатель.
Стоит ли смотреть
«Добыча» по жанру — классический фантастический хоррор. Фильм способен захватить внимание как ветеранов франшизы, так и новичков. Для его просмотра не требуется каких-либо знаний из предыдущих частей.
В простоте фильма — главный плюс. История здесь фактически пишется с нуля, что создает необходимую свежесть повествования. У зрителя действительно может возникнуть впечатление, что он смотрит первый фильм франшизы, а не пятый.
При этом «Добыча» — продукт, который пытается угодить всем. Особенно модным тенденциям добавить в кино современную повестку. В итоге индейцы зачастую напоминают хиппи из 20 века, суровые воины выглядят и ведут себя как легкомысленные подростки.
К счастью, вторая половина ленты превращается в кровавый аттракцион, который уже не оставляет зрителю время на размышления. Пусть и с ошибками, но Трахтенбергу удалось уловить рецепт успеха оригинального «Хищника». Наша оценка — восемь баллов из десяти.
fireworkerЦитата(ponhik78 @ 9.8.2022, 23:10) Он туда не достанет.
shatlnkдемократия по Американски:1. США всегда правы, т.к. являются распостранителями демократии.2. если США...
lex-onС чего он взял ,что его точка зрения правильная ? Царь земли что ли .🤦
KrisJuniorНу так зачем выводы делаешь тогда?