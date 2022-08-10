«Добыча»: возвращение инопланетного Хищника

Фильм «Добыча» режиссера Дэна Трахтенберга — пятый в легендарной франшизе «Хищник», которая рассказывает о противостоянии землян и расы высокоразвитых инопланетных воинов, устраивающих смертельную охоту на каждой найденной планете.

Лента вышла на цифровом сервисе Hulu и является приквелом самого первого фильма 1987 года, в котором главную роль исполнил Арнольд Шварценеггер. На этот раз действия происходят в 1719 году, а Хищнику противостоит девушка из индейского племени команчей.

Сюжет: возвращение к истокам

Сиквелы «Хищника» традиционно не дотягивали до уровня оригинального фильма из-за своей вторичности. «Добыча» — смелая попытка вернуть франшизе популярность на основе свежего взгляда.

В картине показан молодой и неопытный Хищник, впервые попавший на Землю на своем космическом корабле. Он изучает обитателей планеты, чтобы найти достойного противника и обрести славу в честном поединке.

Фото: © кадр из фильма

Главным протагонистом пятой части неожиданно становится юная девушка — Нару из племени команчей, которая с детства мечтает стать охотницей и усердно учиться выслеживать зверей и сражаться.

Именно Нару первой обращает внимание на странные следы в прерии — после этого девушка отправляется на собственную охоту. Чтобы противостояние оказалось правдоподобным, создатели значительно ослабили Хищника. Так, его лишили знаменитых плазменных пушек.

Премьера: 5 августа 2022 года

Страна: США, 20th Century Studios, Hulu

Жанр: фантастика, хоррор, боевик

Режиссер: Дэвид Трахтенберг

Актеры: Эмбер Мидфандер, Дэйн Дильегро, Джеронимо Вела

Продолжительность: 90 минут

Возраст: R

Съемки: очередная перезагрузка

Производство пятого «Хищника» началось еще в 2018 году, тогда режиссер Дэн Трахтенберг и сценарист Патрик Эйсон обратились к продюсеру Джону Дэвису со своей идеей переосмысления франшизы, которую они обдумывали на протяжении двух лет.

Картина изначально позиционировалась как рассказ о женщине-воине из племени команчей, идущей против гендерных стереотипов. Первоначально фильм назвали «Черепа» и только в ноябре 2021 года он получил официальное название «Добыча».

Фото: © кадр из фильма

Трахтенберг описал ключевую идею своей картины как историю о человеке, который не сдается перед более сильным противником. По его словам, перезапуск планировался в качестве своеобразного возвращения к фильму 1987 года.

Оператором ленты стал Джефф Куттер, прекрасно визуализировавший суровую обстановку, основные съемки пришлись на Канаду, а спецэффекты фильма делали люди, работавшие над кроссоверами «Чужой против Хищника».

Трейлер ленты не на шутку заинтересовал поклонников — о фильме заговорили в соцсетях и СМИ. Премьера ленты состоялась на Comic-Con в Сан-Диего 21 июля 2022 года, а 5 августа прошла цифровая премьера на сервисе Hulu.

Отзывы: лучший фильм после 1987 года

Первые отзывы на «Добычу» были ошеломляющими — согласно сервису Rotten Tomatoes, это лучший фильм в серии после 1987 года, который удачно вернул франшизе суровые джунгли, мрачную обстановку, боевой дух и кровавые сцены.

Критики отмечают, что «Добыча» имеет интересных персонажей, а также хорошо поставленный экшен, которые должен удовлетворить отъявленных фанатов франшизы. Кроме этого, многие отметили отличную актерскую игру малоизвестной Эмбер Мидфандер, сыгравшей героиню.

Фото: © кадр из фильма

Большинство сходятся на том, что Трахтенбергу удалось снова вдохнуть жизнь в знаменитую франшизу. На данный момент на Rotten Tomatoes у «Добычи» 91% свежести от критиков и 83% от зрителей — это достаточно высокий показатель.

Стоит ли смотреть

«Добыча» по жанру — классический фантастический хоррор. Фильм способен захватить внимание как ветеранов франшизы, так и новичков. Для его просмотра не требуется каких-либо знаний из предыдущих частей.

В простоте фильма — главный плюс. История здесь фактически пишется с нуля, что создает необходимую свежесть повествования. У зрителя действительно может возникнуть впечатление, что он смотрит первый фильм франшизы, а не пятый.

Фото: © кадр из фильма

При этом «Добыча» — продукт, который пытается угодить всем. Особенно модным тенденциям добавить в кино современную повестку. В итоге индейцы зачастую напоминают хиппи из 20 века, суровые воины выглядят и ведут себя как легкомысленные подростки.

К счастью, вторая половина ленты превращается в кровавый аттракцион, который уже не оставляет зрителю время на размышления. Пусть и с ошибками, но Трахтенбергу удалось уловить рецепт успеха оригинального «Хищника». Наша оценка — восемь баллов из десяти.