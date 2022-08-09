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Минцифры опровергло принудительный сбор биометрии

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Сбор биометрических данных граждан в единую биометрическую систему без их согласия не предполагается, сообщает Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций в своем телеграм-канале.

«В связи с появившимися в СМИ сообщениями Минцифры уточняет, что подготовленный проект приказа министерства не предполагает отмену получения согласия граждан на сбор их биометрических данных», — говорится в сообщении.

Проект ранее опубликованного приказа подразумевает регулировку процессов импорта ранее собранных биометрических данных, которые в основном хранятся в банках. Он не предполагает отмену получения согласия граждан на сбор их биометрических данных.

Ранее «Коммерсантъ» утверждал, что подготовленные в Минцифры поправки к правилам сбора и хранения биометрии, предполагают отказ от необходимости получать согласие гражданина на передачу его биометрии в единую систему из других источников.

Единая биометрическая система заработала в июне 2018 года. Это цифровая платформа, которая позволяет гражданину проходить удаленную идентификацию по биометрическим образцам для получения финансовых услуг.

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