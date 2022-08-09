Мощные взрывы прогремели на военном аэродроме в Крыму

Взрывы прогремели в районе российской военной авиабазы рядом с поселком Новофедоровка в Крыму. На место происшествия выехал глава региона Сергей Аксенов.

По информации телеграм-канала «ЧП Крым», в районе поселка произошло несколько взрывов, начался пожар. «Пока могу подтвердить лишь сам факт нескольких взрывов в районе Новофедоровки», — написал советник главы Крыма Олег Крючков в своем телеграм-канале.

Минобороны РФ сообщает, что на территории аэродрома Саки в Новофедоровке на площадке хранения произошла детонация нескольких авиационных боеприпасов.

При взрыве никто не пострадал, авиационная техника на аэродроме повреждений не получила, отмечается в сообщении. Сейчас принимаются меры по тушению пожара и выяснению причин взрыва.