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Выпущены рекомендации на случай катастрофы на Запорожской АЭС

Источник:
NewsMaker
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Молдавия опубликовала рекомендации на случай ядерной катастрофы на Запорожской АЭС. Появление документа объясняется ростом напряженности вокруг атомной станции, которая находится всего в 740 километрах от границы.

«Закройте окна, двери и вентиляционные отверстия. Отключите систему вентиляции, если она есть. Если вы в машине, закройте окна, выключите вентиляцию и покиньте пораженную зону», — говорится в сообщении.

Также жителям Молдавии рекомендуется снять одежду и поместить ее в пластиковый пакет, а затем вымыть волосы и тело. Утверждается, что такая мера предосторожности позволит удалить любые частицы радиоактивной пыли.

Гражданам Молдавии также порекомендовали принимать таблетки йодистого калия в случае крупной аварии. При этом окончательные меры, необходимые при возможной катастрофе, должен обозначить Минздрав страны. 

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