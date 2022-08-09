Путин эмоционально отреагировал на символы спецоперации

Президент России Владимир Путин эмоционально реагирует на символы спецоперации, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Так пресс-секретарь главы государства прокомментировал встречу президента России Владимира Путина и губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, который подарил президенту шоколадку «Алешка».

«Естественно, никто не может оставаться без эмоций на фоне таких символов операции. И в том числе президент, конечно»,— заявил Песков.

Гладков в ходе встречи с президентом России подарил Владимиру Путину шоколад «Алешка», рассказав историю о мальчике, который выбегал на дорогу после начала специальной военной операции на Украине и сопровождал военные колонны.

После этого кондитерская фабрика области поместила стилизованное изображение Алеши на шоколадках. В России уже есть шоколадный бренд под детским именем — шоколад «Аленка».