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Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Путин эмоционально отреагировал на символы спецоперации

Источник:
Sibnet.ru
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Путин с губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым
Путин с губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым
Фото: © пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин эмоционально реагирует на символы спецоперации, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Так пресс-секретарь главы государства прокомментировал встречу президента России Владимира Путина и губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, который подарил президенту шоколадку «Алешка».

«Естественно, никто не может оставаться без эмоций на фоне таких символов операции. И в том числе президент, конечно»,— заявил Песков.

Гладков в ходе встречи с президентом России подарил Владимиру Путину шоколад «Алешка», рассказав историю о мальчике, который выбегал на дорогу после начала специальной военной операции на Украине и сопровождал военные колонны.

После этого кондитерская фабрика области поместила стилизованное изображение Алеши на шоколадках. В России уже есть шоколадный бренд под детским именем — шоколад «Аленка».

Тема: Военная операция на Украине
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