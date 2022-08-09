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Xiaomi показала умные часы Watch S1 Pro

Источник:
Sibnet.ru
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Xiaomi впервые продемонстрировала дизайн новейших умных часов Watch S1 Pro. Официально новинка будет представлена 11 августа.

Пока неясно, чем версия Pro будет отличаться от обычных часов Watch S1. Актуальная модель имеет корпус из нержавеющей стали, круглый экран AMOLED с диаметром 1,43 дюйма, защищенный сапфировым стеклом, датчики ЧСС и SpO2, чип NFC.

Фото: © Xiaomi

Скорее всего, основные характеристики Watch S1 Pro будут повторять обычную версию, однако некоторые претерпят изменения в лучшую сторону. Возможно, новинка получит дополнительные датчики.

С 9 августа Watch S1 Pro доступны для так называемого «слепого» заказа на китайской торговой площадке JD.com.

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