Российский электрокар Evolute получил важный документ

Компактный городской кроссовер i-Joy, одна из моделей российских электромобилей Evolute, получил Одобрение типа транспортного средства — документ, без которого невозможно выдать ЭПТС, сообщила компания «Моторинвест».

Это процедура официального подтверждения соответствия автомобиля требованиям нормативно-правовых актов РФ. ОТТС необходимо для выдачи ЭПТС и постановки транспортного средства на учет в Госавтоинспекции.

Планируемая дата начала производства Evolutei-Joy на заводе «Моторинвест» в Липецкой области — третий квартал этого года.

Электромобиль будет оснащен электродвигателем мощностью 176 лошадиных сил. Запас хода составит 405 километров. i-Joy — российская модификация китайского кроссовера Dongfeng Seres S3.