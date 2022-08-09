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#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Российский электрокар Evolute получил важный документ

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © «Моторинвест»

Компактный городской кроссовер i-Joy, одна из моделей российских электромобилей Evolute, получил Одобрение типа транспортного средства — документ, без которого невозможно выдать ЭПТС, сообщила компания «Моторинвест».

Это процедура официального подтверждения соответствия автомобиля требованиям нормативно-правовых актов РФ. ОТТС необходимо для выдачи ЭПТС и постановки транспортного средства на учет в Госавтоинспекции.

Планируемая дата начала производства Evolutei-Joy на заводе «Моторинвест» в Липецкой области — третий квартал этого года.

Электромобиль будет оснащен электродвигателем мощностью 176 лошадиных сил. Запас хода составит 405 километров. i-Joy — российская модификация китайского кроссовера Dongfeng Seres S3.

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