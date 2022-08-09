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Росавиация продлила ограничения полетов на юге России

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Группа компаний S7

Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен Росавиацией до 17 августа, сообщается на сайте ведомства.

Временно ограничены полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. Ограничения действуют с 24 февраля из-за военной операции на Украине.

Ведомство рекомендовало российским авиакомпаниям организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

На фоне сокращения полетов РЖД назначила более 1 тысячи дополнительных рейсов в южные регионы страны. Кроме того, заработали новые автобусные рейсы между Москвой и Геленджиком.

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Экономика #Транспорт и дороги
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