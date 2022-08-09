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Российские магазины восстановили ассортимент смартфонов

Источник:
Sibnet.ru
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Витрина со смартфонами
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Российские ритейлеры заявляют, что восстановили ассортимент смартфонов до уровня начала 2022 года. Ранее наблюдался небольшой дефицит товаров из-за прекращения поставок и ухода некоторых производителей с рынка.

В магазинах «М.Видео» и «Эльдорадо» ассортимент популярных моделей Apple, Samsung и Xiaomi восстановлен до уровня февраля 2022 года, сообщают «Известия» со ссылкой на представителя магазинов. Там доступно более 500 моделей от 20 производителей.

«Ситилинк» расширил ассортимент за счет привлечения новых брендов, на прилавок поступили смартфоны Chuwi, Grundig, KingSpec, Kimtigo и других ранее отсутствовавших производителей. Всего в магазине доступно более 150 тысяч моделей.

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Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин отметил, что окончательного восстановления стоит ожидать к концу года. Возможно это коснется только крупных городов, но в интернет-магазинах уже сейчас доступны практически все модели смартфонов.

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