Новосибирский Минздрав потребовал 54 млн руб. от строителя поликлиник

Министерство здравоохранения Новосибирской области через суд решило взыскать 54 миллиона рублей с ООО «Седьмая концессионная компания». Сдача поликлиник, которые компания должна построить, задерживается, сообщается на сайте Арбитражного суда региона.

В картотеке дела указано лишь, что министерство здравоохранения Новосибирской области подало иск на сумму 54 миллиона рублей к ООО «Седьмая концессионная компания» (входит в группу «ВИС»). Содержание иска не раскрывается.

Новые поликлиники в рамках государственно-частного партнерства должны были построить в 2022 году, а в 2023 году они должны были принимать пациентов. Но сроки были сдвинуты. Стоимость строительства поликлиник выросла с 7,8 миллиарда в 2018 году до 14,9 миллиарда рублей.

Группа «ВИС» сообщила, что работы ведутся по всем семи объектам, но степень готовности везде разная. Три поликлиники строят, под другие четыре готовят котлованы.



«ВИС» связывает задержку в начале строительства этих объектов с трудностями, с которыми столкнулась строительная отрасль в последние два года.

«С момента проведения первичной госэкспертизы проектов произошел резкий рост цен на основные строительные материалы, а также появились экономические ограничения, связанные с действиями недружественных стран. Все это привело к тому, что сметная стоимость объектов перестала соответствовать рыночной. В связи с этим на конкурсы по субподрядным строительным работам не заявился ни один участник», — сообщала компания.