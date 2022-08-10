Языковая пропасть разделила поколения

Традиционные противоречия между родителями и детьми накладываются на стремительно меняющийся сленг. «Миллениалы» перестают понимать «зумеров», родители детей, а работодатели сотрудников, сообщил руководитель проекта «RuGenerations — Теория поколений в России» Евгений Никонов.

Между представителями двух разных поколений всегда существовали недопонимания из-за разного мировоззрения, напомнил социолог. Но современность осложнила общение людей старшего и младшего возраста стремительно пополняющимся сленгом.

«Очень большая разница поколений — язык», — подчеркнул Никонов в выступлении на форуме общества «Знание».

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Сорокалетним даже со словарем сложно понять речь двадцатилетних соотечественников.

Это приводит к непониманию на бытовом уровне, а также сказывается в работе, когда коллеги не понимают друг друга. «Я вот переспрашиваю, но чувствую себя странно», — заметил Никонов.

Теория поколений делит людей разных возрастов на «алфавитные» группы. Принято считать, что самое молодое поколение — это «зумеры». Они родились в период с 1997 по 2012 годы. Предшествующие им «миллениалы» — с 1981, а «иксы» — это люди 1965–1980 годов рождения.