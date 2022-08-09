«Ростех» запустит в серию арктические Ми‑171АЗ

Холдинг «Вертолеты России», входящий в госкорпорацию «Ростех», в 2024 году планирует начать поставки вертолетов Ми-171А3. Об этом сообщил главный конструктор НЦВ «Миль и Камов» Сергей Каюмов 9 августа.

«В 2022 году на предприятиях холдинга "Вертолеты России" запущено производство агрегатов и закупка комплектующих изделий для сборки вертолетов, планируемых к поставке в первой половине 2024 года. Окончание летных испытаний и получение сертификата типа запланировано в первом квартале 2024 года», — приводит ТАСС слова Каюмова.

Уже заключены соглашения о поставке 27 вертолетов Ми-171А3, из которых 16 машин предназначены для компании «Газпром», которая получит воздушные судна в 2024 году, и 11 для авиакомпании «Аврора», контракт с которой рассчитан на начало поставок в 2025 году.

«В перспективе Ми-171А3 будут поставляться и зарубежным заказчикам. Уже сегодня можно говорить о высоком интересе к новой машине со стороны дружественных стран», — уточнил Каюмов.

Ми-171А3 обладает уникальными транспортными возможностями в офшорном классе: максимальный взлетный вес составляет 13 тонн, вместимость — до 24 человек. Комплекс бортового оборудования с бесплатформенной инерциальной навигационной системой позволяет выполнять полеты над морем в условиях пониженной видимости и отсутствия естественных ориентиров.

Вертолет пригоден для всепогодной эксплуатации в широком диапазоне климатических условий, включая морской, тропический и холодный климаты, при температурах окружающего воздуха от минус 50 до до плбс50 °С. Кроме того, Ми-171А3 оснащен системой аварийного приводнения, которая обеспечивает посадку на волны высотой до 5 метров.