Киркоров захотел могилу по соседству с Басковым

Певец Николай Басков рассказал историю, как его друг и коллега Филипп Киркоров предложил заказать могилы по соседству, чтобы не растерять поклонников после смерти.

«Мне позвонил Киркоров и предложил, чтобы нас похоронили рядом. Чтобы поклонники могли приходить сразу к нам обоим», — цитирует Баскова «Экспресс Газета».

Николай Басков не стал углубляться в размышления о собственной смерти. А к предложению Киркорова отнесся как к шутке.

Многие российские артисты заранее планируют свою смерть. Например, актер Дмитрий Певцов и певец Шура купили себе места на Троекуровском кладбище, певица Алла Пугачева выбрала Кузьминское кладбище.