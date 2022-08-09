Индия рассматривает запрет дешевых китайских смартфонов

Власти Индии рассматривают инициативу запрета китайских смартфонов стоимость менее 12 тысяч рупий (9,1 тысячи рублей). Это позволит убрать из бюджетного сегмента производителей из КНР и дать возможность развиваться местным компаниям.

Индийские компании Lava и MicroMax не могут конкурировать с китайскими Xiaomi, Realme и Transsion, захватившими бюджетный сегмент, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, близкие к правительству Индии. Запрет коснется только китайской продукции, а дешевые смартфоны других компаний, например, корейской Samsung, останутся на рынке.

По данным маркет-трекера Counterpoint, бюджетные смартфоны составили треть объема продаж в Индии в первой половине 2022 года, при этом на китайские компании приходится до 80%.

Аналитики Bloomberg Intelligence считают, что для Xiaomi подобный запрет станет очень болезненным. Индия — самый важный зарубежный рынок для компании, на нее приходится 25% продаж, из них 66% составляют бюджетные устройства, подпадающие под запрет.

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После появления информации о рассмотрении запрета китайских бюджетников акции Xiaomi упали на 3,5%, общее падение за 2022 год составило 35%.