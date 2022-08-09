Западным энергокомпаниям заблокировали выход из России

Объявленная сделка по продаже российских энергетических активов итальянской Enel оказалась заморожена на неопределенный срок. Причина — указ президента Владимира Путина, который до 31 декабря запретил западным инвесторам выходить из российского топливно-энергетического бизнеса.

Согласно указу, запрещено совершение сделок покупки и продажи долей в компаниях, включенных в перечень стратегических предприятий и акционерных обществ, а также в компаниях, которые производят и поставляют тепло и электроэнергию.

При этом указ оставляет возможность закрыть подобные сделки, если получено специальное разрешение президента РФ. Формально полный перечень компаний, которые попадают под запрет, должен быть обнародован на текущей неделе.

В июне Enel объявила о заключении двух отдельных соглашений с ЛУКОЙЛ и фондом «Газпромбанк-Фрезия» по продаже своего пакета в российской дочке на общую сумму 135 миллионов долларов.

Также оказалась заморожена сделка по продаже российских активов финской Fortum. В июле владелец компании активно собирал заявки покупателей на свои российские активы — семь ТЭЦ на Урале и в Западной Сибири, три солнечные и одна ветроэлектростанция.