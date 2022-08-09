Посол России заявил о приближении США к опасной черте

США все больше втягиваются в украинский конфликт и приближаются к опасной черте противостояния с Россией, заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.

«Ничего хорошего для мира и безопасности такая линия не даст, а лишь продлит агонию украинского режима», — приводит ТАСС слова Антонова. По его мнению, решение США выделить Киеву 1 миллиард подтверждает, что они не намерены прислушиваться к «голосу разума» и не собираются содействовать мирному урегулированию кризиса.

Антонов назвал циничными заявление американских властей, что поставки продукции военного назначения Украине усилят ее позиции за столом переговоров с Россией.

«Неясно, как можно в принципе рассуждать о диалоге в условиях, когда единственная цель Соединенных Штатов — максимально затянуть конфликт», — указал посол.

Он подчеркнул, что накачка страны оружием все чаще вызывает беспокойство в самих США», поскольку появляются свидетельства о мошеннических схемах при транспортировке продукции военного назначения.

То оружие, которое попадает на линию фронта на Украине, украинские боевики используют для ударов по жилым кварталам городов Донбасса. Киев также подвергает всю Европу чрезвычайной опасности, атакуя Запорожскую АЭС.

«Надеемся, что эти факты как можно скорее откроют гражданам США глаза на то, кого именно поддерживает их страна», — подчеркнул Антонов.