Физики разработали биоуголь из скорлупы кедрового ореха

Ученые из ТюмГУ и ТПУ запустили в производство биоуголь из скорлупы кедрового ореха, около тонны брикетов такого угля можно произвести за час, сообщает пресс-служба ТюмГУ.

В Сибири заготавливают 10-12 миллионов тонн кедрового ореха ежегодно. При этом отходы в виде скорлупы составляют 60%.

В качестве связующего компонента для производства брикетов из кедровой скорлупы используется крахмал или декстрин. При горении такого топлива не выделяются вредные выбросы окислов серы, отсутствует неприятный запах.

При этом брикеты получаются достаточно прочными. И можно изготавливать 1 тонну брикетов за час. Основные потребители этого продукта — рестораны и городские домохозяйства.