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Лободу и Барских осудили за пение на русском языке в США

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © соцсети

Украинские артисты, отказавшиеся от России во время спецоперации, выступают за границей и поют на русском языке. За это их осуждают в Сети.

На днях Светлана Лобода и Макс Барских выступили на частном корпоративе богатой пары, устроившей вечеринку по случаю дня рождения сына в одном из гольф-клубов Бруклина.

Там украинские музыканты спели свои хиты «Туманы» и «Твои глаза» на русском языке. Видео с выступления опубликовала журналист Алена Жигалова в телеграм-канале «Неопра, блин!»

В комментариях пользователи Сети написали, что, видимо, русский считается международным языком.  А также, кроме гневных слов в адрес артистов, назвали Лободу и Барских музыкантами, которые «переобулись прямо в воздухе». 

Особое возмущение вызвал Барских, поскольку он один из первых артистов в агрессивной форме высказался в адрес России, запретил в стране слушать его песни и отменил все концерты, не вернув деньги. Позднее музыкант вступил в ряды украинской армии, но вскоре уехал в концертный тур по США.

Лобода придерживалась пацифистской позиции. Она заявила, что не планирует возвращаться в Россию и занялась благотворительностью, помогая беженцам и пострадавшим на Украине.

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