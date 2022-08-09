Зеленский призвал Запад закрыть границы для всех россиян

Страны Запада должны запретить всем россиянам въезд на свою территорию, считает президент Украины Владимир Зеленский.

По словам Зеленского, «самые важные санкции – это закрытие границ, потому что россияне отбирают землю, которая принадлежит кому-то еще». Поэтому они «должны жить в своем мире до тех пор, пока не изменят свою философию», цитирует ТАСС Зеленского.

С точки зрения Зеленского, эта мера должна касаться даже тех граждан РФ, которые покинули страну в знак протеста против действий властей. «Какими бы россияне ни были <...>, отправьте их в Россию», — добавил он.

С точки зрения Зеленского, можно «призвать к ответственности все население» России. «Это население выбрало это правительство, и они не борются с ним, не спорят с ним, не кричат на него», — отметил он.

Президент Украины также назвал уже введенные против России санкции «слабыми» по сравнению с закрытием границ для россиян на один год и введением полного эмбарго на закупки российских энергоносителей.