Российские авиакомпании начали канибализацию самолетов

Российские авиакомпании, включая «Аэрофлот», начали разбирать самолеты, чтобы обеспечить наличие запасных частей, сообщили источники в авиаотрасли.

Один самолет Sukhoi Superjet 100 и Airbus A350, эксплуатировавшиеся «Аэрофлотом», в настоящее время находятся на земле и разбираются, сообщил Reuters представитель авиаотрасли. Он уточнил, что лайнер Airbus A350 «почти новый».

Также было изъято оборудование с нескольких самолетов Boeing 737 и Airbus A320 «Аэрофлота, так как перевозчику оно требуется для оставшихся самолетов данных моделей.

Эти шаги соответствуют рекомендациям правительства России, согласно которым авиакомпании могут разбирать некоторые самолеты на запчасти, чтобы гарантировать, что оставшиеся самолеты иностранного производства смогут летать по крайней мере до 2025 года.

Boeing и Airbus после начала спецоперации на Украине временно прекратили техобслуживание и поддержку российских авиакомпаний и поставки им запчастей. Под угрозой разборки находится от половины до двух третей иностранных самолетов, писал «Коммерсантъ» со ссылкой на Минтранс.