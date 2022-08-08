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Астрофизики нашли «невозможные» галактики без темной материи

Источник:
Monthly Notices
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Фото: © NASA

Международная команда астрофизиков нашла карликовые галактики без темной материи в скоплении карликовых галактик Печи. Их существование противоречит стандартной космологической модели.

Ученые выяснили, что вокруг этих галактик нет ореолов темной материи. После этого астрофизики рассчитали так называемый ожидаемый уровень беспокойства галактик, который зависит от их внутренних свойств и расстояния до мощного гравитационного центра скопления.

Оказалось, что если использовать стандартную космологическую модель, то гравитационное воздействие от центра скопления уже давно должно было разорвать карликовые галактики, говорится в статье авторов открытия, опубликованной журналом Monthly Notices.

Полученные данные подтверждают реальность альтернативной научной теории MOND, согласно которой темной материи не существует. Пересчитанная с использованием этой теории модель полностью соответствовала наблюдаемой в космосе картине.

Согласно стандартной космологической модели, подавляющее большинство галактик окружено ореолом из частиц темной материи. Темная масса оказывает сильное гравитационное притяжение на соседние галактики. Однако до сих пор ученым не удалось доказать существование такой материи.

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