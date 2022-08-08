Выросли цены на долгосрочную аренду квартиры

Стоимость долгосрочной аренды квартир в России за последний месяц выросла, следует из исследования компании «Циан».

Долгосрочная аренда квартиры однокомнатных квартир в 18 ключевых для российского рынка локациях в августе в среднем составила 20,8 тысячи рублей в месяц, двухкомнатных — 31,2 тысячи рублей. С июля снимать такое жилье стало дороже на 3,5% и 3% соответственно.

Специалисты «Циан» также фиксируют оживление на крупнейших рынках долгосрочной аренды в целом: за июль число взаимодействий с объявлениями увеличилось на 20%, в то время как годом ранее аналогичная сезонная динамика составила всего 5%.

Эксперты объясняют восстановление рынка не только сезонностью, но и постепенной адаптацией клиентов к новым условиям. Так, в Россию массово возвращаются те, кто ранее покинул страну с целью релокации.