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Запорожье объявило референдум по воссоединению с Россией

Источник:
ТАСС
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Глава Запорожской области Евгений Балицкий подписал распоряжение о проведении референдума по вопросу вхождения региона в состав России.

Документ был подписан в ходе форума «Мы вместе с Россией» в Мелитополе. Более 700 делегатов форума со всей области единогласно подняли руку в знак согласия с решением о проведении референдума.

Член главного совета администрации региона Владимир Рогов ранее уточнил, что референдум о статусе Запорожской области может состояться осенью. По его словам, точная дата не определена, однако голосование планируется провести в первой половине сентября.

Пророссийские власти Запорожья в июле создали избирательную комиссию для проведения референдума о вхождении в состав России. В нее планируется включить самых активных жителей региона.

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Политика #Мир #Россия
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