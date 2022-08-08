Запорожье объявило референдум по воссоединению с Россией

Глава Запорожской области Евгений Балицкий подписал распоряжение о проведении референдума по вопросу вхождения региона в состав России.

Документ был подписан в ходе форума «Мы вместе с Россией» в Мелитополе. Более 700 делегатов форума со всей области единогласно подняли руку в знак согласия с решением о проведении референдума.

Член главного совета администрации региона Владимир Рогов ранее уточнил, что референдум о статусе Запорожской области может состояться осенью. По его словам, точная дата не определена, однако голосование планируется провести в первой половине сентября.

Пророссийские власти Запорожья в июле создали избирательную комиссию для проведения референдума о вхождении в состав России. В нее планируется включить самых активных жителей региона.